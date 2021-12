Cagliari, solo terapie per Nandez (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cagliari - Seduta pomeridiana per il Cagliari, in vista della gara di domenica sera contro l' Inter . Ad Asseminello il tecnico Mazzarri ha diretto una seduta fatta di lavoro atletico, tattica e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021)- Seduta pomeridiana per il, in vista della gara di domenica sera contro l' Inter . Ad Asseminello il tecnico Mazzarri ha diretto una seduta fatta di lavoro atletico, tattica e ...

Cagliari, Mazzarri: “Inter stratosferica, ma sono fiducioso”. Poi i ricordi Parlando ai microfoni di Radiolina a 'Il Cagliari in diretta', Walter Mazzarri si sofferma sui suoi primi passi nel Cagliari, prossimo avversario dell'Inter a San Siro domenica prossima. DIFFICOLTÀ – ...

