Bollette, un miliardo in più contro i rincari. Ai vaccini 1,85 miliardi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri a un decreto con anticipi di sppesa: il fondo per calmierare i prezzi energetici arriva a 3,8 miliardi Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri a un decreto con anticipi di sppesa: il fondo per calmierare i prezzi energetici arriva a 3,8

Advertising

Radio1Rai : ??#Bollette Nel 2022 in arrivo 3,8mld per calmierare gli aumenti energetici: 1 miliardo in più rispetto allo stanzia… - PaoloPala_ : Antitrust multa Amazon per un miliardo, ecco i soldi contro il caro bollette. - MassimGiannini : RT @LaStampa: Rinvio per l’emendamento sul fisco si cerca mezzo miliardo per le bollette - infoitinterno : Rinvio per l’emendamento sul fisco, si cerca mezzo miliardo per le bollette - panzaantonio61 : RT @messveneto: Rinvio per l’emendamento sul fisco, si cerca mezzo miliardo per le bollette: Il Pd spiazzato prova a ricucire. Manovra, ver… -