Arrestato il 'frenatore seriale' dei treni, era l'incubo dei pendolari (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per puro divertimento azionava il freno di emergenza e bloccava il convoglio provocando ritardi e conseguenti disagi ai viaggiatori. Il "frenatore seriale di treni" attivo tra Liguria, Piemonte e Lombardia era diventato l'incubo dei pendolari del...

