Ag. Nandez: “Offerta del Napoli? Vi dico cosa mi risulta in questo momento” (Di giovedì 9 dicembre 2021) A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Bentancourt, procuratore di Nahitan Nandez. L’agente del centrocampista uruguaiano ha smentito, per il momento, le voci di offerte, sia del Napoli che il generale di altre squadre. Di seguito le sue parole: “Sinceramente non ho alcuna novità di mercato riguardo Nahitan Nandez“. “Offerta del Napoli al Cagliari? Non mi risulta nulla in questo momento. Ripeto, sul ragazzo non ci sono novità di mercato”. Cagliari, Nandez Rendimento e carriera Il centrocampista del Cagliari compirà 26 anni il prossimo 28 dicembre, essendo nato nel 1995. Fu acquistato dai sardi nell’estate del 2019, per circa 17 milioni di euro, risultando ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Bentancourt, procuratore di Nahitan. L’agente del centrocampista uruguaiano ha smentito, per il, le voci di offerte, sia delche il generale di altre squadre. Di seguito le sue parole: “Sinceramente non ho alcuna novità di mercato riguardo Nahitan“. “delal Cagliari? Non minulla in. Ripeto, sul ragazzo non ci sono novità di mercato”. Cagliari,Rendimento e carriera Il centrocampista del Cagliari compirà 26 anni il prossimo 28 dicembre, essendo nato nel 1995. Fu acquistato dai sardi nell’estate del 2019, per circa 17 milioni di euro,ndo ...

Advertising

news24_inter : Il punto su Nandez #inter - phierpez : Nandez, l'agente frena: 'Offerta del Napoli? Non mi risulta. Non ci sono novità' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: NANDEZ - L'agente: 'Offerta del Napoli al Cagliari? Non mi risulta, non ci sono novità' - CagliariNews24 : ? #Cagliari, #Bentancur smentisce l’offerta del #Napoli per #Nandez - ParliamoDiNews : Nandez, l`agente frena: `Offerta del Napoli? Non mi risulta. Non ci sono novit?` #nandez #lagente #frena #offerta… -