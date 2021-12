Zona gialla e arancione: sono nove le regioni a rischio cambio di colore a fine dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) nove regioni sono a rischio cambio di colore a dicembre. La Zona gialla diventa una possibilità concreta per Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Trentino e Veneto. Oltre che per Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige, che rischiano l’arancione. Mentre la pandemia è in espansione: l’incidenza raggiunge i 173 casi per centomila abitanti, l’indice di contagio Rt non cala e la variante Omicron raggiunge quota 13 casi in Italia. E un primo guarito: il paziente zero di Caserta si è negativizzato dopo 3 settimane. Intanto gli enti locali corrono ai ripari aumentando i posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Ma con questo ritmo di crescita dei contagi le restrizioni saranno solo rallentate. La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021)di. Ladiventa una possibilità concreta per Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Trentino e Veneto. Oltre che per Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige, che rischiano l’. Mentre la pandemia è in espansione: l’incidenza raggiunge i 173 casi per centomila abitanti, l’indice di contagio Rt non cala e la variante Omicron raggiunge quota 13 casi in Italia. E un primo guarito: il paziente zero di Caserta si è negativizzato dopo 3 settimane. Intanto gli enti locali corrono ai ripari aumentando i posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Ma con questo ritmo di crescita dei contagi le restrizioni saranno solo rallentate. La ...

