West Side Story bandito in Arabia Saudita e in altre nazioni del Golfo per un personaggio transgender (Di mercoledì 8 dicembre 2021) West Side Story di Steven Spielberg è stato bandito in Arabia Saudita e non verrà proiettato in alcune nazioni del Golfo, secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter. Il nuovo film di Steven Spielberg, West Side Story, che arriverà nelle sale il prossimo 16 dicembre, è stato appena bandito a causa della presenza di un personaggio transgender in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e in Kuwait, nonostante l'uscita fosse già stata fissata per il 9 dicembre. A riferirlo è il The Hollywood Reporter: i motivi per cui il remake dell'adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway del 1957 sia ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 dicembre 2021)di Steven Spielberg è statoine non verrà proiettato in alcunedel, secondo quanto riferito dal The Hollywood Reporter. Il nuovo film di Steven Spielberg,, che arriverà nelle sale il prossimo 16 dicembre, è stato appenaa causa della presenza di unin, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e in Kuwait, nonostante l'uscita fosse già stata fissata per il 9 dicembre. A riferirlo è il The Hollywood Reporter: i motivi per cui il remake dell'adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway del 1957 sia ...

