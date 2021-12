Un Apple Watch per tutti: al via il lancio del nuovo modello economico (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si torna a parlare di Apple Watch, nello specifico del modello economico che, stando a quanto emerso da Bloomberg, dovrebbe essere rinnovato nel corso del 2022. Ecco cosa sappiamo ad oggi, con una novità dietro l’angolo che farà felici moltissimi. Apple Watch SE 2 nel 2022 – 08122021 www.computermagazine.itCi siamo: i tempi sono maturi per un aggiornamento della linea SE di Apple Watch. L’edizione “economica” dello smartWatch di casa Apple probabilmente verrà aggiornata nel corso del prossimo anno, con una nuova versione ricca di novità ma sempre votata al risparmio dei clienti. A parlarne il noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, che parla di una Apple impegnata nella ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si torna a parlare di, nello specifico delche, stando a quanto emerso da Bloomberg, dovrebbe essere rinnovato nel corso del 2022. Ecco cosa sappiamo ad oggi, con una novità dietro l’angolo che farà felici moltissimi.SE 2 nel 2022 – 08122021 www.computermagazine.itCi siamo: i tempi sono maturi per un aggiornamento della linea SE di. L’edizione “economica” dello smartdi casaprobabilmente verrà aggiornata nel corso del prossimo anno, con una nuova versione ricca di novità ma sempre votata al risparmio dei clienti. A parlarne il noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, che parla di unaimpegnata nella ...

