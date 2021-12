Tv in lutto, l’amata concorrente è stata trovata senza vita a casa di un’amica: aveva solo 23 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. La notizia sconvolge un po’ tutti i fan di ‘America’s Got Talent’, perché è morta all’età di soli 23 anni una delle ex-concorrenti del talent: Skilyr Hicks. A rivelare la morte della ragazza è stata la madre, Jodi, che ha confermato il fatto che la figlia è stata trovata senza vita a casa di una sua amica a Liberty nella Carolina del Sud. La ragazza aveva partecipato nel 2013 all’ottava edizione di ‘America’s Got Talent’. Al momento, ovviamente, le cause della morte della giovane cantante rimangono ancora sconosciute. Ma la madre ha spiegato in un’intervista che la figlia stava attraversando un periodo particolarmente difficile, affrontando problemi di salute mentali, come la depressione, accompagnata dall’abuso di sostanze ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 8 dicembre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. La notizia sconvolge un po’ tutti i fan di ‘America’s Got Talent’, perché è morta all’età di soli 23una delle ex-concorrenti del talent: Skilyr Hicks. A rivelare la morte della ragazza èla madre, Jodi, che ha confermato il fatto che la figlia èdi una sua amica a Liberty nella Carolina del Sud. La ragazzapartecipato nel 2013 all’ottava edizione di ‘America’s Got Talent’. Al momento, ovviamente, le cause della morte della giovane cantante rimangono ancora sconosciute. Ma la madre ha spiegato in un’intervista che la figlia stava attraversando un periodo particolarmente difficile, affrontando problemi di salute mentali, come la depressione, accompagnata dall’abuso di sostanze ...

Advertising

MuredduGiovanni : RT @andreasso1951: Oggi per me è un giorno di lutto,mai avrei pensato di vedere la mia amata Patria ridotta ad una tomba della libertà. Il… - MarcoMastino71 : RT @andreasso1951: Oggi per me è un giorno di lutto,mai avrei pensato di vedere la mia amata Patria ridotta ad una tomba della libertà. Il… - Annalis04484378 : RT @andreasso1951: Oggi per me è un giorno di lutto,mai avrei pensato di vedere la mia amata Patria ridotta ad una tomba della libertà. Il… - RobertoCerati : RT @andreasso1951: Oggi per me è un giorno di lutto,mai avrei pensato di vedere la mia amata Patria ridotta ad una tomba della libertà. Il… - david110814023 : RT @andreasso1951: Oggi per me è un giorno di lutto,mai avrei pensato di vedere la mia amata Patria ridotta ad una tomba della libertà. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : lutto l’amata Cinquefrondi (RC): lutto per la scomparsa del Dott. Giuseppe Depino Eco della Locride