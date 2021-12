Tutti i boicottaggi nella storia dei Giochi olimpici

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno segnate da uno "soft" degli Stati Uniti, che riguarda il personale diplomatico e non gli atleti, in reazione alle violazioni dei diritti umani commesse dalla Cina ai danni dell'etnia uigura. Alla mossa degli Usa potrebbero unirsi anche altri Paesi, che stanno valutando le rispettive posizioni suiInvernali di febbraio prossimo: il vice primo ministro britannico, Dominic Raab, ha dichiarato che la Gran Bretagna deciderà "a tempo debito". Incertezza anche da parte del Canada: dopo l'annuncio Usa, il ministro dello Sport, Pascale St-Onge, ha dichiarato che Ottawa non prenderà "a cuor leggero" la decisione. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha invece sottolineato che il Giappone deciderà "sulla base degli interessi nazionali". A schierarsi contro gli Usa è la Russia: il ...