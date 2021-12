“Transizione giusta”, bando da 1 milione: supporto ai giovani tra i 15 e i 24 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È stato pubblicato un nuovo bando dal titolo “Promoting youth participation in just transition”, per coinvolgere i giovani nella definizione e nell’attuazione di soluzioni inclusive nel processo di Transizione verde e giusta, all’interno del quadro del Green Deal europeo. L’invito a presentare proposte è gestito dalla Direzione Generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea e mira a istituire uno schema per fornire supporto finanziario ai giovani tra i 15 e i 24 anni residenti in una o più regioni coperte dai Piani Territoriali per una Transizione giusta. In particolare, il beneficiario accompagnerà i giovani nell’attuazione di progetti che aumentino la partecipazione e il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È stato pubblicato un nuovodal titolo “Promoting youth participation in just transition”, per coinvolgere inella definizione e nell’attuazione di soluzioni inclusive nel processo diverde e, all’interno del quadro del Green Deal europeo. L’invito a presentare proposte è gestito dalla Direzione Generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea e mira a istituire uno schema per fornirefinanziario aitra i 15 e i 24residenti in una o più regioni coperte dai Piani Territoriali per una. In particolare, il beneficiario accompagnerà inell’attuazione di progetti che aumentino la partecipazione e il ...

