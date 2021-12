Tennis | Australian Open Undici gli italiani in tabellone

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella entry list annunciata dagli organizzatori 9 uomini e 2 donne ROMA - L'ha comunicato l'entry list maschile e femminile per il primo Slam della stagione 2022, in programma dal 17 ...

Nella entry list annunciata dagli organizzatori 9 uomini e 2 donne ROMA - L'Open ha comunicato l'entry list maschile e femminile per il primo Slam della stagione 2022, in programma dal 17 al 30 gennaio. Nove gli italiani ammessi nel tabellone di singolare maschile, ...Novak Djokovic parteciperà agli Open di Australia diche si terranno dal prossimo 17 gennaio a Melbourne. Il nome del giocatore numero uno al mondo è nella lista ufficiale dei partecipanti. La partecipazione alla competizione era stata a lungo in ...Nella entry list annunciata dagli organizzatori 9 uomini e 2 donne ROMA (ITALPRESS) - L'Australian Open ha comunicato l'entry list maschile ...Il numero uno ATP non beneficerà di eccezioni rispetto all'obbligo vaccinale. Manca solo Federer fra i Top 50. Nove gli italiani nel main draw ...