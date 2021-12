Record di prime dosi. Oms: 'Niente indica che Omicron dia forme Covid più gravi' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Boom delle immunizzazioni dopo l'introduzione del Super Green pass: oltre 42 mila in più in un solo giorno. 15.756 i nuovi positivi e 99 vittime nelle ultime 24 ore in Italia: 11 i casi accertati ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Boom delle immunizzazioni dopo l'introduzione del Super Green pass: oltre 42 mila in più in un solo giorno. 15.756 i nuovi positivi e 99 vittime nelle ultime 24 ore in Italia: 11 i casi accertati ...

Advertising

CalabriaTw : Il #supergreenpass ha i suoi effetti positivi sui cittadini. Boom di #vaccini, tra cui molte prime dosi, e record d… - FraLauricella : La droga sulla rotta #palermo #trapani Scarcerato #PatrickZaki Prime multe per il #supergreenpass Salgono i conta… - FrancescaCose : @alextorre13 - FrancescaCose : @alextorre13 No bisogna solo leggere; ma tu scrivi altre fesserie xfarmi innervosire vero? - barinewstv : Vaccino, effetto super green pass. Record per le prime dosi: +42mila in un giorno -