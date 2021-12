Re David: «Lo sciopero generale risposta giusta al niente della manovra» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Francesca Re David, segretaria generale della Fiom, il 28 ottobre il Comitato centrale votò otto ore di sciopero. Vi accusarono di «fuga in avanti». Alla fine Cgil e Uil hanno deciso per lo sciopero generale. Potete rivendicare di aver avuto ragione. I metalmeccanici sono una categoria particolarmente esposta alla mancanza di risposte nella legge di Bilancio. Il settore industriale davanti ad una epocale transizione di sistema ambientale, energetico e digitale in cui si sono aperti dei disastri: da giugno abbiamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Francesca Re, segretariaFiom, il 28 ottobre il Comitato centrale votò otto ore di. Vi accusarono di «fuga in avanti». Alla fine Cgil e Uil hanno deciso per lo. Potete rivendicare di aver avuto ragione. I metalmeccanici sono una categoria particolarmente esposta alla mancanza di risposte nella legge di Bilancio. Il settore industriale davanti ad una epocale transizione di sistema ambientale, energetico e digitale in cui si sono aperti dei disastri: da giugno abbiamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

