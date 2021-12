Monreale | auto finisce nella buca e si danneggia

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)piomba in una grossain via Pezzingoli. Per fortuna nessun ferito ma tanto spavento e alcuni danni all’mobile. Un problema grosso lungo via Pezzingoli, arteria della periferiase, dove numerose sono le buche. Il commento di chi ha subito il danno è lapidario. “Questo è quello che successo in via Pezzingoli (live.it)