Milano, i primi fiocchi di neve imbiancano la città. Attesi cinque centimetri, comune ha attivato Centro operativo emergenze (Di mercoledì 8 dicembre 2021) primi fiocchi neve questa mattina a Milano. Come era stato anticipato nei giorni scorsi è arrivata la 'tempesta dell'Immacolata' al Nord Italia. In città fino attorno alle 9.30 la neve era ancora mescolata a pioggia e non ha attaccato al suolo e pertanto al momento non si sono registrati disagi al traffico. È comunque prevista una nevicata abbondante e sono Attesi 5 centimetri di neve. Il comune ha attivato il Centro operativo delle emergenze a partire dalle 6 di stamane e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale.

