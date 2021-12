Milan, adesso l’obiettivo è uno solo: vincere lo scudetto | News (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tuttosport ha analizzato il momento del Milan dopo l'eliminazione dall'Europa, riportando alcune dichiarazioni dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tuttosport ha analizzato il momento deldopo l'eliminazione dall'Europa, riportando alcune dichiarazioni dei rossoneri

Advertising

ante_pit : Il centrale che il Milan merita, e anche quello di cui ha bisogno adesso #Botman - PianetaMilan : @acmilan , adesso l'obiettivo è uno solo: vincere lo #scudetto | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - JosephSayah16 : RT @DiegoASR86: L'eliminazione dall'Europa sarà manna per il Milan. Era quello che cercavano. Adesso potranno concentrarsi solo sul campion… - Daniele20732837 : RT @_esegesi_: Adesso che il Milan è fuori da tutto, come minimo ha l’obbligo di vincere lo scudetto (ampiamente alla portata dei rossoneri… - AConan_Doyle : @MilanNelCuore12 @Seby_Sarno_ @la_rossonera Buon pomeriggio Le diremo Arrivano pure in ritardo Il Milan, dopo un pr… -