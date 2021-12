Matteo Giunta sposa Federica Pellegrini ma Filippo Magnini non sarà al matrimonio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non tutti sanno che Matteo Giunta, attuale compagno di Federica Pellegrini, e Filippo Magnini, ex compagno della nuotatrice, sono cugini; questo ha portato a delle discussioni in famiglia. E’ alla Iene che l’allenatore ha confidato dei rapporti tesi che ci sono ancora oggi con Magnini. Liti che non sono state risolte, nemmeno dopo il matrimonio di Filippo con Giorgia Palmas e la nascita della loro piccola Mia. Forse l’ex nuotatore non ha perdonato al cugino di essersi innamorato della Divina o forse c’è altro. In ogni caso Matteo Giunta svela che c’è ancora tensione e che difficilmente il cugino sarà presente al suo matrimonio. A lungo Federica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non tutti sanno che, attuale compagno di, e, ex compagno della nuotatrice, sono cugini; questo ha portato a delle discussioni in famiglia. E’ alla Iene che l’allenatore ha confidato dei rapporti tesi che ci sono ancora oggi con. Liti che non sono state risolte, nemmeno dopo ildicon Giorgia Palmas e la nascita della loro piccola Mia. Forse l’ex nuotatore non ha perdonato al cugino di essersi innamorato della Divina o forse c’è altro. In ogni casosvela che c’è ancora tensione e che difficilmente il cuginopresente al suo. A lungo...

