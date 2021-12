LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 92-100, EuroCup basket in DIRETTA: emiliani avanti a due minuti dalla fine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92-100 Entra il libero di Weems. +8 Virtus a 2’13” dalla fine. 92-99 WEEMSSSSS! Palla clamorosa di Teodosic, il numero 34 delle V nere spara da tre e subisce anche fallo. Potenziale gioco da quattro. 92-96 Omic da due. 90-96 Teodosic penetra in area e realizza un gran canestro. 90-94 1/2 dalla lunetta per Omic. Jaiteh commette fallo su Omic. Gli emiliani esauriscono il bonus, 1 fallo invece per la squadra di casa. 89-94 STREPITOSO BELINELLI! L’italiano trova la tripla in equilibrio precario. +5 Virtus. 4’03” sul cronometro. 89-91 Ejim dalla media distanza. -2 Olimpia. 87-91 Ejim da dentro l’area. 85-91 Alexander ruba palla e scappa in contropiede per il +6. Golemac chiama il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92-100 Entra il libero di Weems. +8a 2’13”. 92-99 WEEMSSSSS! Palla clamorosa di Teodosic, il numero 34 delle V nere spara da tre e subisce anche fallo. Potenziale gioco da quattro. 92-96 Omic da due. 90-96 Teodosic penetra in area e realizza un gran canestro. 90-94 1/2lunetta per Omic. Jaiteh commette fallo su Omic. Gliesauriscono il bonus, 1 fallo invece per la squadra di casa. 89-94 STREPITOSO BELINELLI! L’italiano trova la tripla in equilibrio precario. +5. 4’03” sul cronometro. 89-91 Ejimmedia distanza. -2. 87-91 Ejim da dentro l’area. 85-91 Alexander ruba palla e scappa in contropiede per il +6. Golemac chiama il ...

