Juventus-Malmö 1-0: vittoria bianconera e primato nel girone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Juventus-Malmö, gara valida per la 6a giornata del girone H della Champions League, porta ulteriori tre punti alla squadra di Allegri, che festeggia il primato nel girone, in virtù del pareggio con ilquale il Chelsea chiude la gara con lo Zenit. Così le cronaca della gara. Il primo tempo di Juventus-Malmö I bianconeri ci provano subito su azione da calcio d’angolo, ma lo stacco di testa di Rugani trova Diawara pronto alla presa a terra. Al 6? Bernardeschi può calciare in porta da buona posizione, ma il sinistro del bianconero è lento e centrale per aver fortuna. Più pericoloso è il destro di Kean, il quale dopo aver difeso un pallone dalla difesa avversaria, manca di poco lo specchio della porta del Malmö con un rasoterra dalla corta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021), gara valida per la 6a giornata delH della Champions League, porta ulteriori tre punti alla squadra di Allegri, che festeggia ilnel, in virtù del pareggio con ilquale il Chelsea chiude la gara con lo Zenit. Così le cronaca della gara. Il primo tempo diI bianconeri ci provano subito su azione da calcio d’angolo, ma lo stacco di testa di Rugani trova Diawara pronto alla presa a terra. Al 6? Bernardeschi può calciare in porta da buona posizione, ma il sinistro del bianconero è lento e centrale per aver fortuna. Più pericoloso è il destro di Kean, il quale dopo aver difeso un pallone dalla difesa avversaria, manca di poco lo specchio della porta delcon un rasoterra dalla corta ...

Advertising

SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - forumJuventus : #JuveMalmoe, oggi ore 18,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con De Ligt a completare la linea difensiva e Bentancur me… - Gazzetta_it : La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe #YouthLeague - rada_maja : RT @RaiSport: #Juve di misura, #Malmoe ko 1-0 ? Con un gol di #Kean i bianconeri, già qualificati, sono primi nel girone H ?? https://t.co… - Eurosport_IT : La Juve vince, il Chelsea no: bianconeri agli ottavi come primi nel Girone H ???????? #JuveMFF | #JuveMalmoe | #UCL -