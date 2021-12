Jared Leto è il killer di John Lennon nel film “Chapter 27” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Volle scrivere il ventisettesimo capitolo del libro “The catcher in the Rye“, conosciuto in Italia con il titolo de “Il giovane Holden“. La sua ossessione per il personaggio principale creato da Salinger lo condusse ad un gesto sconsiderato, frutto di ossessione e di squilibrio mentale. Il suo nome è Mark David Chapman e l’8 dicembre del 1980 divenne il volto più ambito dai media internazionali. Non ebbe nessun merito, se non la colpa di aver sparato sei colpi di pistola all’idolatrato John Lennon, artista acclamato in tutto il mondo per il suo talento musicale e per il suo attivismo politico insieme alla moglie Yoko Ono. Eppure per Chapman l’ex componente dei Beatles non era altro che un ipocrita, un privilegiato arricchito all’inverosimile che predicata sobrietà, umiltà e rifiutava la corruzione di un mondo basato sul capitale. Ventisette anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Volle scrivere il ventisettesimo capitolo del libro “The catcher in the Rye“, conosciuto in Italia con il titolo de “Il giovane Holden“. La sua ossessione per il personaggio principale creato da Salinger lo condusse ad un gesto sconsiderato, frutto di ossessione e di squilibrio mentale. Il suo nome è Mark David Chapman e l’8 dicembre del 1980 divenne il volto più ambito dai media internazionali. Non ebbe nessun merito, se non la colpa di aver sparato sei colpi di pistola all’idolatrato, artista acclamato in tutto il mondo per il suo talento musicale e per il suo attivismo politico insieme alla moglie Yoko Ono. Eppure per Chapman l’ex componente dei Beatles non era altro che un ipocrita, un privilegiato arricchito all’inverosimile che predicata sobrietà, umiltà e rifiutava la corruzione di un mondo basato sul capitale. Ventisette anni ...

