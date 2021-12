Inter, Suning vuole monetizzare: ipotesi cessione sempre viva (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In casa Inter non tramonta l’ipotesi cessione, con il gruppo Suning che avrebbe intenzione di monetizzare Si torna a parlare di cessione dell’Inter o almeno di una quota di minoranza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è possibile la ristrutturazione delle attività di Suning in patria per la quale sarebbe già stato incaricato un advisor. Il club nerazzurro potrebbe essere tra gli asset da monetizzare. Non è ancora chiaro se quest’ultimo aspetto precluda alla cessione di una quota o all’ingresso di un terzo nel club attraverso una ricapitalizzazione. Quest’ultima ipotesi non porterebbe risorse al gruppo cinese, ma consentirebbe di gestire i fabbisogni finanziari futuri ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In casanon tramonta l’, con il gruppoche avrebbe intenzione diSi torna a parlare didell’o almeno di una quota di minoranza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è possibile la ristrutturazione delle attività diin patria per la quale sarebbe già stato incaricato un advisor. Il club nerazzurro potrebbe essere tra gli asset da. Non è ancora chiaro se quest’ultimo aspetto precluda alladi una quota o all’ingresso di un terzo nel club attraverso una ricapitalizzazione. Quest’ultimanon porterebbe risorse al gruppo cinese, ma consentirebbe di gestire i fabbisogni finanziari futuri ...

