India | precipita elicottero con a bordo capo di Stato Maggiore della Difesa

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Undell’Aeronautica militarena con 14 persone a, compreso ildi, Bipin Rawat, èto nel Tamil Nadu. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’incidente è avvenuto nei pressi di Coonoor, nel distretto di Nilgiris, mentre il mezzo, decollato dalla base di Sulur, era diretto a Wellington. Sul posto sono presenti le squadre di soccorso. Il ministro delle foreste del Tamil Nadu, K Ramachandran, che ha visitato il luogo dell’incidente, ha riferito ai mediani che finora sono stati recuperati sette corpi. Vi sarebbero anche tre feriti gravi, condotti in ospedale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'agenzia di stampa Press Trust ofha affermato che l'elicottero Mi - 17V5 era in viaggio da una base dell'aeronautica al college dei servizi di difesa dell'esercito quando è precipitato e si è ...L'agenzia di stampa Press Trust ofha affermato che l'elicottero Mi - 17V5 era in viaggio da una base dell'aeronautica al college dei servizi di difesa dell'esercito quando si è schiantato ...Secondo i media del Paese, nell'incidente sarebbero morte complessivamente 4 persone, ma ancora non è stata resa nota l'identità delle vittime ...Frammentarie le informazioni che arrivano dall’India dove un elicottero con a bordo il capo delle forze armate è precipitato nello Stato di Tamil Nadu, nella zona sud del Paese. La notizia è stata dat ...