Gallardo annuncia | «Ho deciso di restare al River Plate»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Marcelohadial: l’annuncio del tecnico argentino in conferenza stampa Marcelohadial. L’annuncio è arrivato proprio dal tecnico argentino durante una conferenza stampa.– «Dopo alcuni giorni di riflessione, sono arrivato alla decisione che ne valga la pena, merito di continuare ad essere l’allenatore di questa squadra anche dopo la partita contro il Colon. Mi riposerò qualche giorno per avere le energie per il prossimo anno. In mattinata l’ho comunicato a Enzo Francescoli, Jorge Brito, alla squadra e allo staff tecnico. Non volevo che passasse altro tempo e avevo bisogno di comunicarlo, non ...