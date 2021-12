Ferrero, l'ira della figlia: «Mio padre è fuori di testa, vado in galera per lui e nemmeno mi ringrazia» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un reticolo di società svuotate e incastrate come scatole cinesi, un ginepraio di operazioni e una montagna di debiti. Massimo Ferrero, l'ex presidente della Sampdoria, da lunedì... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un reticolo di società svuotate e incastrate come scatole cinesi, un ginepraio di operazioni e una montagna di debiti. Massimo, l'ex presidenteSampdoria, da lunedì...

