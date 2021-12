Egitto, Patrick Zaki libero: è stato scarcerato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Patrick Zaki è libero. E' stato infatti scarcerato da un commissariato di Mansura. Appena uscito il giovane, in carcere da quasi due anni, ha abbracciato la madre. Leggi Anche Patrick Zaki, tutte le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 dicembre 2021). E'infattida un commissariato di Mansura. Appena uscito il giovane, in carcere da quasi due anni, ha abbracciato la madre. Leggi Anche, tutte le ...

