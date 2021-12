“Detto Fatto”: zeppole calabresi di Cettina Latella (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La tutor Cettina Latella, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha preparato le zeppole calabresi. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 900 ml acqua, 600 g farina 00, 200 g farina di semola, 200 g patate bollite, 25 g lievito di birra, 20 g sale, olio per friggere filetti di alici, broccoli bolliti, caciocavallo, uvetta, succo di arancia, zucchero, miele Procedimento Sciogliamo il lievito di birra fresco in acqua a temperatura ambiente. In una ciotola, mettiamo la farina 00, la semola di grano duro e le patate precedentemente lessate e schiacciate (devono essere fredde). Mescoliamo, quindi aggiungiamo il lievito sciolto nell’acqua e lavoriamo qualche istante. Inseriamo il sale e ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha preparato le. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 900 ml acqua, 600 g farina 00, 200 g farina di semola, 200 g patate bollite, 25 g lievito di birra, 20 g sale, olio per friggere filetti di alici, broccoli bolliti, caciocavallo, uvetta, succo di arancia, zucchero, miele Procedimento Sciogliamo il lievito di birra fresco in acqua a temperatura ambiente. In una ciotola, mettiamo la farina 00, la semola di grano duro e le patate precedentemente lessate e schiacciate (devono essere fredde). Mescoliamo, quindi aggiungiamo il lievito sciolto nell’acqua e lavoriamo qualche istante. Inseriamo il sale e ...

