Covid | Garbuglia Spallanzani | “La variante Omicron dà sintomi miti | raramente ci sono polmoniti interstiziali”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “La grande attenzione che ha destatoin parte è giustificata” in quanto “in due settimane” in Africa è arrivato a rappresentare il 90% dei ceppi sequenziati. Ma questo non significa alta patogenicità. Ci riferiscono, anzi, dimolto” che “vedonobilaterali. E questo non significa nemmeno che il vaccino non ci protegge”. Lo ha detto Anna Rosa, direttrice del laboratorio di Virologia dell’ospedaledi Roma, intervistata durante la presentazione del libro PhotoAnsa 2021 al Maxxi il 6 dicembre. Alla domanda se il virus stia diventando meno minaccioso, ha risposto: “Non c’è regola generale” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

La variante Omicron si trasmette facilmente, ma non è più pericolosa. La direttrice del laboratorio di virologia dello Spallanzani di Roma Anna Rosa al Photoansa 2021 chiarisce: 'Alta trasmissibilità non significa alta patogenicita'. Ci riferiscono, anzi, di sintomi molto miti' che 'vedono raramente polmoniti interstiziali. 'La grande attenzione che ha destato Omicron in parte e' giustificata' in quanto 'in due settimane' in Africa e' arrivato a rappresentare il 90% ...