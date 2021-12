Città metropolitane, la Consulta: “Legge Delrio illegittima. Dopo il fallimento del referendum costituzionale serve un riassetto normativo” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Legge Delrio che ha riformato le province è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Per questo motivo è “urgente un riassetto” normativo, Dopo il fallimento del referendum costituzionale del 2016. È quello che scrive la corte costituzionale nella sentenza numero 240, depositata il 7 dicembre, esprimendosi sulla riforma degli enti varata nel 2014 e sulle corrispondenti norme della Regione Siciliana. Il punto principale sul quale la corte si è pronunciata è la norma che non prevede elezioni per il sindaco delle Città metropolitane – individuato automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lache ha riformato le province è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Per questo motivo è “urgente unildeldel 2016. È quello che scrive la cortenella sentenza numero 240, depositata il 7 dicembre, esprimendosi sulla riforma degli enti varata nel 2014 e sulle corrispondenti norme della Regione Siciliana. Il punto principale sul quale la corte si è pronunciata è la norma che non prevede elezioni per il sindaco delle– individuato automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo – ...

