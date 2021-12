Chanel | la sfilata Métiers d’Art 2021 22 nel nuovo tempio della maison

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La boutique in Rue Cambon, gli show stupefacenti allestiti al Grand Palais… ai luoghi culto disi aggiunge unspazio, 19M, dove è andata in scena la/2022. Quartier generale dell’artigianalità inaugurato quest’anno, conta 25.000 metri quadri di puro savoir faire. Il finale/22. La location: ilspazio 19M Un laboratorio di maestrie che il brand ha costruito alle porte di Parigi (19 come il diciannovesimo arrondissement in cui è collocato) per concentrare in un unico luogo undici dei suoi fornitori chiave – dai ricami di Lesage agli gli ...

Fu un sodalizio longevo, la cui promessa - difendere l'artigianalità e gli antichi mestieri con creatività e devozione - è stata rinnovata anche quest'anno dallaMétiers d'art 2021 ...Gli esempi sono tanti: dallaCruise 2022 alla One Night Only di Giorgio Armani, passando per la Blue Book Collection 2021 di Tiffany, tutte organizzate a Dubai. A Doha, invece, sono in ...La maison della doppia C porta la collezione dedicata agli atelier del savoir faire nel suo nuovo spazio parigino le19M, costruito per racchiuderli. «Sono look metropolitani e sofisticati», ha spiegat ...In un turbinio di artigianalità e colore, un cortometraggio realizzato dal coreografo e ballerino Dimitri Chamblas rivela un'anteprima della collezione CHANEL Métiers d'art 2021/22 di Virginie Viard.