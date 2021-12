Champions League, Real Madrid-Inter: il pugno di Barella | VIDEO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco l'espulsione di Nicolò Barella in Real Madrid-Inter, gara terminata 2 a 0 a favore degli spagnoli. Ecco il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco l'espulsione di Nicolòin, gara terminata 2 a 0 a favore degli spagnoli. Ecco il

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - OptaPaolo : 4 - Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel… - Frances13758250 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan saluta la #Champions: quanto incassano i rossoneri dalla #UEFA - OLINTDAI : RT @EnricoTurcato: Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da allen… -