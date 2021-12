Belen ammette | “Ho fatto una brutta figura”

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)Rodriguez è finita al centro delle polemiche in questi ultimi giorni per colpa di una foto che ritrae Luna Marì con il pannolino sporco. Per la showgirl argentina non sono mancate le critiche e, così,, senza nascondersi, è intervenuta sui social,ndo di averproprio unaccia!Rodriguez è ormai abituata a fronteggiare le polemiche social che la riguardano. Dalle foto “rubate” ad altre