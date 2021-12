Basket, Gianni Petrucci tra guerra all’Eurolega, minacce di squalifiche in chiave Nazionale e paragoni forzati (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Esplode, dopo il Consiglio Federale, e stavolta su tutta la stampa sportiva Nazionale, la polemica tra Gianni Petrucci e l’Eurolega. Che stavolta si inserisce nella situazione, diventata improvvisamente piuttosto critica già solo dopo due partite, delle qualificazioni ai Mondiali, che hanno visto l’Italia perdere (non bene) in Russia e soffrire (anche peggio) con l’Olanda di Maurizio Buscaglia. Il numero 1 della FIP, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe dato mandato a Salvatore Trainotti, dg del Settore Squadre Nazionali, di dialogare con le singole società. Sue dichiarazioni al Corriere dello Sport riportano invece come ci dovrà essere dialogo tra Meo Sacchetti ed Ettore Messina, che allena Milano. La quale ha sei giocatori azzurri utili: Datome, Melli, Ricci, Alviti, Biligha e (in attesa della sentenza del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Esplode, dopo il Consiglio Federale, e stavolta su tutta la stampa sportiva, la polemica trae l’Eurolega. Che stavolta si inserisce nella situazione, diventata improvvisamente piuttosto critica già solo dopo due partite, delle qualificazioni ai Mondiali, che hanno visto l’Italia perdere (non bene) in Russia e soffrire (anche peggio) con l’Olanda di Maurizio Buscaglia. Il numero 1 della FIP, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe dato mandato a Salvatore Trainotti, dg del Settore Squadre Nazionali, di dialogare con le singole società. Sue dichiarazioni al Corriere dello Sport riportano invece come ci dovrà essere dialogo tra Meo Sacchetti ed Ettore Messina, che allena Milano. La quale ha sei giocatori azzurri utili: Datome, Melli, Ricci, Alviti, Biligha e (in attesa della sentenza del ...

Advertising

OA_Sport : Basket: si inasprisce la querelle Petrucci-Eurolega. E partono le minacce di squalifica sul fronte Nazionale - CheerAlba : TITANS DI NUOVO AL PALA GIANNI ASTI Nel pomeriggio di ieri gli atleti di Alba Cheer sono tornati ad esibirsi al Pal… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: “The Score”, sito Usa specializzato in basket a stelle e strisce, seguito da milioni di persone, ieri mattina ha tagga… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: “The Score”, sito Usa specializzato in basket a stelle e strisce, seguito da milioni di persone, ieri mattina ha tagga… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: “The Score”, sito Usa specializzato in basket a stelle e strisce, seguito da milioni di persone, ieri mattina ha tagga… -