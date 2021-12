Tragedia sul Monte Gorzano | trovato morto l’escursionista Antonello Spanu | aveva 57 anni

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sono cadute nel buio tutte le speranze di ritrovare vivo57enne di Ceccano, in provincia di Frosinone, che da circa quattro giornifatto perdere le proprie tracce. L’uomo stava facendo un’escursione da solo a, nella zona di Amatrice, in provincia di Rieti quando, si sarebbein difficoltà e con una telefonata avrebbe chiesto aiuto al Soccorso Alpino. Nonostante l’intervento tempestivo e le ricerche portate avanti per giorni, oggi la tragica notizia:è statosenza vita. Leggi anche: Terribile incidente a Roma: si schianta contro il palo della luce,...

