Terremoto | Gargano | lieve scossa a mezzanotte Magnitudo 2 | 3

Evento localizzato a 3 km da Ischitella e Rodi Garganico, 7 km da Carpino e Vico del, 11 km ... CONTINUA A LEGGERE La scossa dipiù intensa registrata all'estero Per quanto riguarda l'...Ilè stata avvertito anche nelle isole circostanti l'epicentro in Adriatico, dalle Tremiti sino a Vis, in Croazia.Un lieve sisma si è verificato in Puglia. Alle 23,58 la scossa di magnitudo 2,3. Epicentro a dieci chilometri da Monte Sant’Angelo ed altrettanti da Carpino. Do il mio consenso affinché un cookie salv ...Foggia, 04/12/2021 – Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 3 km W Ischitella (FG), il 03-12-2021 23:25:12 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.903, 15.8 ...