Super Green Pass, è boom di certificati scaricati: 2,5 milioni in 24 ore (Di martedì 7 dicembre 2021) Da ieri, lunedì 6 dicembre, in Italia è entrato in vigore il Super Green Pass. La versione rafforzata della classica certificazione verde è ottenibile dai vaccinati o da chi è guarito dal Covid da meno di sei mesi. Serve per entrare in teatri e cinema, allo stadio, nelle sale concerti, nei ristoranti al chiuso e per bere un caffè al tavolo interno di un bar. Insomma, molte delle attività a cui era possibile partecipare fino a poco fa anche con un semplice tampone ora sono accessibili solo da chi ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Il decreto varato da governo Draghi ha l’obiettivo di dare nuova linfa alla campagna vaccinale. E i numeri dei primi due giorni sembrano dare ragione all’Esecutivo. In 24 ore, infatti, sono stati 2,5 milioni i Green Pass scaricati. ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Da ieri, lunedì 6 dicembre, in Italia è entrato in vigore il. La versione rafforzata della classica certificazione verde è ottenibile dai vaccinati o da chi è guarito dal Covid da meno di sei mesi. Serve per entrare in teatri e cinema, allo stadio, nelle sale concerti, nei ristoranti al chiuso e per bere un caffè al tavolo interno di un bar. Insomma, molte delle attività a cui era possibile partecipare fino a poco fa anche con un semplice tampone ora sono accessibili solo da chi ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Il decreto varato da governo Draghi ha l’obiettivo di dare nuova linfa alla campagna vaccinale. E i numeri dei primi due giorni sembrano dare ragione all’Esecutivo. In 24 ore, infatti, sono stati 2,5. ...

Advertising

NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, è record di certificati verdi scaricati #ANSA - Miti_Vigliero : RT @diabolicus23: Sono al centro vaccinale per la terza dose. Ovviamente ci sono parecchi novax convertiti per il super green pass senza pr… - familymel : RT @SaluteLazio: #COVID: D’AMATO, ‘IERI, PRIMO GIORNO SUPER GREEN PASS, RECORD DI VACCINAZIONI OLTRE 56 MILA, E’ COME SE AVESSIMO VACCINATO… -