Sampdoria, il legale di Ferrero: “Vi racconto l’arresto, mentre trattava Stankovic…” (Di martedì 7 dicembre 2021) Il legale di Massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'arresto del suo assistito. In quel momento si trattava a Milano per trattare con Dejan Stankovic, come possibile nuovo allenatore della Sampdoria. Leggi su mediagol (Di martedì 7 dicembre 2021) Ildi Massimoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'arresto del suo assistito. In quel momento sia Milano per trattare con Dejan Stankovic, come possibile nuovo allenatore della

Advertising

Mediagol : Sampdoria, il legale di Ferrero: “Vi racconto l’arresto, mentre trattava Stankovic…” - _MDelon : Il legale di #Ferrero: «Arrestato a Milano perché trattava con #Stankovic per la panchina della #Sampdoria» (… - Eurosport_IT : Parla il legale di Massimo #Ferrero: 'Fisicamente non è in buone condizioni di salute ma è stato condotto in carcer… - cicciojumped3 : RT @CalcioFinanza: Il legale di Ferrero: «Arrestato a Milano perché trattava con Stankovic per la panchina della Sampdoria» - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Il legale di Ferrero: «Arrestato a Milano perché trattava con Stankovic per la panchina della Sampdoria» -