Romanticismo e ironia per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | dove sono

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) La coppia si trova a Ginevra ospiti di un lussuoso resort e condividono con le community momenti traSempre attenti e premurosi nei confronti delle rispettive community,hanno lasciato Milano ieri per raggiungere una destinazione top secret. I due hanno preso il treno. La modella e imprenditrice ha deciso di rispondere ad alcune domande. Nessuno dei due, però, ha svelatostessero andando. A distanza di alcune ore, sigeolocalizzati in un lussuoso hotel di Ginevra. Ai followers con i quali interagiscono spesso, hanno mostrato l’accoglienza amorevole che hanno ricevuto e la camera in cui dormiranno per i prossimi giorni. Non è mancata la genuinadello sportivo che, ...