Risarcimento alle compagnie di crociera per il divieto a Venezia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ilper le grandi navi costerà parecchio allo Stato Italiano. Secondo quanto riporta il Local, 57,5 milioni di euro sono stati stanziati per lecrocieristiche interessate dal, che vietanavi più grandi di navigare in laguna e di transitare per Bacino San Marco, Canale San Marco o Canale della

Advertising

klaudiu54673449 : RT @AL_Vittoria: @ladyonorato Devono partire richieste di risarcimento e’ l’unico modo per dare voce alle vittime. Tali danni stanno riceve… - AL_Vittoria : @ladyonorato Devono partire richieste di risarcimento e’ l’unico modo per dare voce alle vittime. Tali danni stanno… - PMTerredargine : Polizia Locale @PMTerredargine· #PLinforma #UnioneTerredArgine #Carpi #Campogalliano #Soliera #NovidiModena… - davidegolfieri : RT @PMTerredargine: Polizia Locale @PMTerredargine· #PLinforma #UnioneTerredArgine #Carpi #Campogalliano #Soliera #NovidiModena https://t.c… - PMTerredargine : Polizia Locale @PMTerredargine· #PLinforma #UnioneTerredArgine #Carpi #Campogalliano #Soliera #NovidiModena… -

Ultime Notizie dalla rete : Risarcimento alle

Periodico Daily - Notizie

... con la complicità diretta e indiretta di un'informazione, che si è adeguata anch'essaregole ... inizialmente estorto a Draghi dalla Cgil comesimbolico dell'affronto subito sulle ...... nonché dati relativi a due studi intrapresi in rispostapreoccupazioni dei regolatori europei ... con almeno 10.000 persone che intendono richiedere unnell'ambito del regime di ...Oltre 100mila euro da erogare in relazione alle sofferenze patite dal malato, ex dipendente di Mariperman, nel corso della malattia ...Un mega risarcimento per compensare gli abusi perpetrati da Larry Nassar, il medico-orco collaboratore della federazione americana di ginnastica per 18 anni, ma anche responsabile medico del Michigan ...