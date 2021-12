Ramsey resta alla Juventus? Affittata la villa di Cristiano Ronaldo

(Di martedì 7 dicembre 2021)vuolerel’exdi. La scelta è arrivata a stagione in corso Come spiega La Gazzetta dello Sport la situazione di Aaronè così compromessa che la prossima sessione di calciomercato sembra uno snodo obbligato per risolverla. La soluzione potrebbe arrivare da una rescissione consensuale: lalibererebbe spazio salariale e una casella a centrocampo, il gallese potrebbe far ripartire la sua carriera. Ci sono però due problemi, non trascurabili: il club non intende facilitare l’addio con una buonuscita e il giocatore può non essere troppo motivato ad andarsene. A questo riguardo, un segnale sembra ...

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey resta

Infine,: l'inforunio del gallese, sempre più lontano dal progetto Juve, secondo il quotidiano piemontese 'un mistero'.addio Juve? Le parole di Allegri SEPARAZIONE IN CORSO - Si direbbe: separati in casa. Anche se non ufficialmente. E il divorzio? C'è chiinsieme per i figli, in questo caso Aaron non ...Nel frattempo la Juventus starebbe pensando di cederlo, ma Ramsey non sarebbe dello stesso parere. Il giocatore sta traslocando ma non per lasciare Torino ma solamente per trasferirsi in una nuova cas ...Agli ordini di Massimiliano Allegri non ci sono Weston McKennie e Aaron Ramsey mentre si vede Mattia De Sciglio che lavora insieme al gruppo Juve al lavoro a -1 dalla Champions: out McKennie e Ramsey.