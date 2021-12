Quattro minuti e udienza sospesa Zaki in aula alza il pollice | Grazie Italia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Iniziata edopo appena 4. La terzadel processo a carico di Patrick, a Mansoura, attende le valutazioni del giudice sulla richiesta della difesa, che ha chiesto l’accesso a tutte le prove, i filmati e i verbali che fanno parte dell’inchiesta a carico dello studente egiziano dell’università di Bologna sotto accusa per diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici e detenuto in carcere da 668 giorni.è in. “Bene, bene,”, ha risposto dalla gabbia degli imputati,ndo ilverso un diplomaticono che gli chiedeva come stesse. Il diplomatico ha potuto parlare con lui brevemente per rappresentargli la vicinanza delle istituzioni ...

L'HuffPost

di Marta Serafini, Redazione Online Lo studente universitario in aula ha salutato velocemente la mamma e ha parlato con È iniziata - e terminata rapidamente dopo qualche minuto - stamattina a Mansura, ...Ma appena dopo pochi, il tribunale decide di sospendere il dibattimento, esattamente, il tempo utilizzato dall'avvocato Hoda Nashrallah, difensore di Patrick per chiedere l'...Pulcinella Award - Rai Ragazzi Vince Ben Quattro Pulcinella, i premi assegnati da “Cartoons on the Bay”, il Festival della tv dei ragazzi ...Zaki è in aula. “Bene, bene, grazie”, ha risposto dalla gabbia degli imputati, alzando il pollice verso un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse. Il diplomatico ha potuto parlare con lui b ...