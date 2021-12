“Purtroppo è Felice”. La terribile notizia dopo 2 giorni di ricerche del 51enne scomparso: trovato il suo corpo (Di martedì 7 dicembre 2021) Finite le speranze di ritrovare in vita l’uomo di 51 anni, Fedele Margheriti, scomparso in un bosco a Crispiano, in provincia di Taranto. Il suo corpo è stato ritrovato dopo due giorni di ricerche non lontano dal posto dove aveva lasciato l’auto. A quanto si apprende dai media locali infatti il ritrovamento è avvenuto a circa 600 metri: il malore improvviso sembra l’ipotesi più accreditata. 51 anni, era arrivato nel Tarantino con due amici. I tre si erano poi divisi e ciascuno si era mosso per conto proprio nella ricerca dei funghi. All’orario convenuto, sul posto scelto per ritrovarsi, sono arrivati solo i due amici dell’uomo, ma non il 51enne. Erano così scattate le ricerche in tutta la zona, che risulta impervia, di non facile accesso e con punti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Finite le speranze di ritrovare in vita l’uomo di 51 anni, Fedele Margheriti,in un bosco a Crispiano, in provincia di Taranto. Il suoè stato riduedinon lontano dal posto dove aveva lasciato l’auto. A quanto si apprende dai media locali infatti il ritrovamento è avvenuto a circa 600 metri: il malore improvviso sembra l’ipotesi più accreditata. 51 anni, era arrivato nel Tarantino con due amici. I tre si erano poi divisi e ciascuno si era mosso per conto proprio nella ricerca dei funghi. All’orario convenuto, sul posto scelto per ritrovarsi, sono arrivati solo i due amici dell’uomo, ma non il. Erano così scattate lein tutta la zona, che risulta impervia, di non facile accesso e con punti ...

