Prima della Scala 2021: Luca Argentero e Cristina Marino, coppia da favola (Di martedì 7 dicembre 2021) La scena teatrale milanese si apre, come ogni anno, con un appuntamento imperdibile: si tratta della Prima della Scala, una serata all'insegna dell'eleganza e della raffinatezza. Molti nomi importanti dello spettacolo (e non solo) si sono riuniti presso il celebre teatro, simbolo della città di Milano, per assistere alla rappresentazione del Macbeth di Giuseppe Verdi. Tra i protagonisti di questo evento super glamour, Luca Argentero e Cristina Marino. Argentero-Marino, una coppia da sogno La piccola Nina è probabilmente rimasta a casa con i nonni, mentre Luca e sua moglie Cristina si sono concessi una serata tra adulti. L'occasione era ...

