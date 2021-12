Possibili cambiamenti con bonus terme 2022 | non sarà per tutti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ci sono alcune novità che dobbiamo prendere in esame a proposito del, a patto che questa forma di agevolazione per il settore e per i cittadini interessati possa essere riconfermata il prossimo anno. Nello specifico, dopo il punto della situazione che abbiamo condiviso nei giorni scorsi, bisogna analizzare la questione più da vicino per il pubblico interessato, se non altro perché potrebbero essere introdotti alcuni criteri che cambieranno le carte in regola qui in Italia. Come potrebbe cambiare ilnelQuali sono le novità in cantiere? Premesso che dal governo non siano ancora arrivati segnali concreti per la proroga delal, le ultime voci affermano che, in caso di riconferma, ...