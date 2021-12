Pistocchi | “Il Napoli farà due acquisti Giuntoli ha stupito tutti”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 dicembre 2021) Maurizioha parlato del calciomercato del, secondo il giornalista Cristianoprepara due colpi alla Anguissa. Maurizioè sicuro che ilsul mercato di Gennaio piazzerà due colpi. Il giornalista tesse le lodi di Cristianoper l’affare Anguissa. “Ilsi muoverà per uno o due colpi sul mercato di gennaio. “L’emergenza sanitaria ha paradossalmente creato nuove occasioni per le società. A differenza del passato viene premiata la competenza. Possono essere acquistati tanti ottimi calciatori investendo poco e niente. Pensate allo stesso. Cristiano, in estate, ha ingaggiato Frank Anguissa e l’ex Fulham si è rivelato uno dei migliori calciatori del campionato”. Anche ...