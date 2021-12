Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi su Soleil e Alex: “Lui prende in giro tutti, avrei sfondato tutto in casa al posto di Delia” (Di martedì 7 dicembre 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non soltanto sono stati due protagonisti della scorsa edizione del GF Vip, ma in quella casa si sono innamorati. Per questo un giornalista di Chi Magazine ha chiesto loro cosa pensano della storia/soap tra Alex Belli e Soleil Sorge e del triangolo con Delia Duran. La conduttrice del GF Vip Party senza pensarci troppo ha detto che al posto di Delia sarebbe entrata nella casa di Cinecittà ed avrebbe sfondato tutto: “Trovo il triangolo fra Alex, Soleil e Delia sbagliato. Delia avrebbe dovuto dire subito a Soleil che era gelosa e invece hanno voluto fare ... Leggi su biccy (Di martedì 7 dicembre 2021)non soltanto sono stati due protagonisti della scorsa edizione del GF Vip, ma in quellasi sono innamorati. Per questo un giornalista di Chi Magazine ha chiesto loro cosa pensano della storia/soap traBelli eSorge e del triangolo conDuran. La conduttrice del GF Vip Party senza pensarci troppo ha detto che aldisarebbe entrata nelladi Cinecittà ed avrebbe: “Trovo il triangolo frasbagliato.avrebbe dovuto dire subito ache era gelosa e invece hanno voluto fare ...

