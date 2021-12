Patrick Zaki scarcerato, ma l’assoluzione non c’è ancora. Lo studente egiziano in libertà dopo 22 mesi (Di martedì 7 dicembre 2021) Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Questa mattina a Mansura, in Egitto si è svolta la terza udienza del processo a carico dello studente egiziano dell’università di Bologna. Attivista dei diritti umani, era in carcere da 22 mesi con l’accusa di aver diffusione di false informazioni, propaganda sovversiva, attraverso articoli giornalistici e post sui social. Patrick Zaki sarà scarcerato ma non assolto “Bene, bene, grazie”. Così alzando il pollice, Zaki ha risposto dalla gabbia a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse. Prima del verdetto atteso, mentre in Italia cresce la mobilitazione a favore dello studente egiziano. Parole che smentiscono l’ipotesi di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021)sarà, ma non assolto. Questa mattina a Mansura, in Egitto si è svolta la terza udienza del processo a carico dellodell’università di Bologna. Attivista dei diritti umani, era in carcere da 22con l’accusa di aver diffusione di false informazioni, propaganda sovversiva, attraverso articoli giornalistici e post sui social.saràma non assolto “Bene, bene, grazie”. Così alzando il pollice,ha risposto dalla gabbia a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse. Prima del verdetto atteso, mentre in Italia cresce la mobilitazione a favore dello. Parole che smentiscono l’ipotesi di ...

