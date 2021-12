Nel giorno di Zaki, sarebbe ora che anche la giustizia italiana si desse una regolata (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Napoli dista da Campobasso 87 chilometri in linea d’aria, 127 se si contano quelli di autostrada. In 2 ore e 18 minuti, informa Google, dal capoluogo partenopeo si giunge in quello molisano. Secondo il Csm, abbastanza affinché Catello Maresca continui a fare politica nelle istituzioni come leader dell’opposizione al sindaco Gaetano Manfredi a Napoli e, ora, il magistrato in servizio presso la Corte di Appello a Campobasso. Ora: secondo la Costituzione, un magistrato non solo deve essere, ma anche apparire imparziale. Per il Csm, Maresca ci riuscirà. E quindi, la notizia, nel giorno della liberazione di Patrick Zaki dopo 22 mesi di carcere in Egitto senza la minima tutela giudiziaria, è che anche in Italia la giustizia non sta messa benissimo. A cominciare dal suo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Napoli dista da Campobasso 87 chilometri in linea d’aria, 127 se si contano quelli di autostrada. In 2 ore e 18 minuti, informa Google, dal capoluogo partenopeo si giunge in quello molisano. Secondo il Csm, abbastanza affinché Catello Maresca continui a fare politica nelle istituzioni come leader dell’opposizione al sindaco Gaetano Manfredi a Napoli e, ora, il magistrato in servizio presso la Corte di Appello a Campobasso. Ora: secondo la Costituzione, un magistrato non solo deve essere, maapparire imparziale. Per il Csm, Maresca ci riuscirà. E quindi, la notizia, neldella liberazione di Patrickdopo 22 mesi di carcere in Egitto senza la minima tutela giudiziaria, è chein Italia lanon sta messa benissimo. A cominciare dal suo ...

Advertising

sscnapoli : Diego day, la celebrazione del Napoli al D10S del calcio Il giorno della memoria, la serata del Mito, la notte di R… - _Nico_Piro_ : Per chi ha creduto nella democrazia, nei diritti delle donne, nel libero giornalismo è stato un trauma senza pari.… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Mary Cassat, Nel palco, 1878, olio su tela, Boston, Museum of Fine Arts… - anteprima24 : ** Nel giorno di #Zaki, sarebbe ora che anche la #Giustizia italiana si desse una regolata **… - DavideBove4 : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Mary Cassat, Nel palco, 1878, olio su tela, Boston, Museum of Fine Arts. Il #7dicembre dal @te… -