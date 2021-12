Napoli, per Lobotka trauma contusivo al bicipite femorale destro (Di martedì 7 dicembre 2021) Stanislav Lobotka si è sottoposto a esami clinici e strumentali, dopo l’infortunio rimediato durante la gara di sabato sera Napoli-Atalanta, che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, già ha iniziato il percorso riabilitativo. Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Stanislavsi è sottoposto a esami clinici e strumentali, dopo l’infortunio rimediato durante la gara di sabato sera-Atalanta, che hanno evidenziato gli esiti di undi medio-alto grado del. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, già ha iniziato il percorso riabilitativo.

Advertising

Atalanta_BC : 3 autentiche perle per battere il Napoli al 'Maradona'! ?? Three absolute beauties to defeat Napoli! ??… - ciropellegrino : È fuori pericolo l’11enne ricoverato in Terapia intensiva per #COVID19 al Santobono di #Napoli. Estubato, respira s… - Pres_Casellati : A Napoli per l'anteprima del film #IFratelliDeFilippo: Peppino, Titina e soprattutto Eduardo, un gigante tra i giga… - Sanjuro82842057 : @famaxi73 Esattamente come non vai in giro per Torino e Milano con la maglia del Napoli senza che la gente ti dia d… - sven_again_ : Per cambiare i faretti in cucina mio padre ci ha messo tipo 5 anni e non abbiamo ancora acceso i termosifoni. In co… -