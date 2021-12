Napoli - Insigne, resta aperta la porta per il rinnovo. L'agente: 'Ne riparleremo' (Di martedì 7 dicembre 2021) Una trattativa che attende solo la ripartenza. L'operazione per il rinnovo con il Napoli del contratto di Lorenzo Insigne in scadenza a fine stagione appare meno bloccata di quanto sia emerso, pure ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Una trattativa che attende solo la ripartenza. L'operazione per ilcon ildel contratto di Lorenzoin scadenza a fine stagione appare meno bloccata di quanto sia emerso, pure ...

Advertising

askomartin : Diego eterno. Napoli 4 Lazio 0. Con mi parcero @D_Ospina1 @ciroImmobile17 @Lor_Insigne Sarri, Spalletti. La estatua… - claudioruss : #Napoli Kalidou #Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sostit… - sportli26181512 : Napoli-Insigne, resta aperta la porta per il rinnovo. L'agente: 'Ne riparleremo': Napoli-Insigne, resta aperta la p… - Gazzetta_it : Napoli-Insigne, resta aperta la porta per il rinnovo. L'agente: 'Ne riparleremo' #calciomercato - FantaMasterApp : 'Napoli, infortuni Insigne, Anguissa, Fabian Ruiz e Osimhen: cambiano i tempi di recupero' -