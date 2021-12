Letizia di Spagna, la sua vacanza in famiglia. Ma Leonor non c’è (Di martedì 7 dicembre 2021) L’avvicinarsi del Natale segna sempre l’inizio di un periodo magico per tutti, ma quest’anno per Letizia di Spagna è ancora più speciale. La famiglia Reale attende infatti con trepidazione il ritorno di Leonor, che da qualche mese studia in Galles. Proprio in questi giorni, la Regina consorte e Re Felipe VI si stanno godendo una mini-vacanza, ma la loro primogenita è lontana da casa. Letizia di Spagna, la vacanza senza Leonor Messa da parte per qualche giorno l’agenda degli impegni reali, Letizia si è concessa un po’ di tempo per la sua famiglia. In Spagna, questo è infatti il momento di celebrare il Ponte della Costituzione: il 6 dicembre ricorre l’anniversario della Carta ... Leggi su dilei (Di martedì 7 dicembre 2021) L’avvicinarsi del Natale segna sempre l’inizio di un periodo magico per tutti, ma quest’anno perdiè ancora più speciale. LaReale attende infatti con trepidazione il ritorno di, che da qualche mese studia in Galles. Proprio in questi giorni, la Regina consorte e Re Felipe VI si stanno godendo una mini-, ma la loro primogenita è lontana da casa.di, lasenzaMessa da parte per qualche giorno l’agenda degli impegni reali,si è concessa un po’ di tempo per la sua. In, questo è infatti il momento di celebrare il Ponte della Costituzione: il 6 dicembre ricorre l’anniversario della Carta ...

